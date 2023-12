Suspension de la mobilisation des petits planteurs de bananes en Martinique

Les barrages érigés devant le centre d'empotage de Banamart à Ducos depuis lundi (18 décembre) ont été levés.

Après de longues négociations, les petits planteurs de bananes et le conseil d’administration du groupement bananier sont convenus d'un accord sur les aides allouées aux producteurs.

Avec cette avancée, les agriculteurs affirment vouloir “limiter le deux poids, deux mesures au sein du groupement."

On a un terrain d’entente qui nous permet de lever les barrages, mais les négociations et les discussions continuent. Avec l’accord, on a pu obtenir 101,50 € au lieu de 50€ par tonne. Donc les planteurs vont pouvoir payer leurs dettes pour pouvoir finir l’année dans de bonnes conditions. Ce n’est pas ce qu'on demandait. On demandait la totalité, qui était de 129€, mais on peut se contenter des 101 €. Maintenant, il faut qu’on travaille pour l’année 2024 et voir dans quelles conditions on entame l’année.