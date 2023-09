Suzanne Césaire mise à honneur lors de la rentrée littéraire caribéenne à Paris

Organisé par l'éditeur Jean-Benoît Desnel à la librairie Calypso à Paris dans le14e, un hommage à la Martiniquaise Suzanne Césaire épouse du chantre de la négritude, Aimé Césaire.

Pour cet événement, deux plumes confirmées, écrivaines et universitaires : Corinne Mencé-Caster et Suzanne Dracius présentent l’ouvrage collectif " Autour de Suzanne Césaire" (éditions Traverses) dirigé par Évelyne Borni.

Je me dois de rendre un hommage majeur au poète Aimé Césaire qui un jour dans son bureau m’a fait un très beau compliment, Monsieur Desnel, vous faites un métier difficile, éditeur ! Mais vous êtes un vrai éditeur, pas un vendeur de livres imprimés. C’était en 2006, à l’occasion d’un travail sur un ouvrage collectif dirigé par Suzanne Dracius en hommage à Senghor, où ne figurent que des textes inédits, dont celui de son ami René Depestre.

Née le 11 août 1915 aux Trois-Îlets en Martinique, Suzanne Césaire est l’auteure d’une œuvre de grande dimension dans laquelle elle développe une réflexion anticolonialiste.

Corinne Mencé-Caster s'en explique.

Corinne Mencé Caster écrivaine et universitaire • ©D.B.

La rentrée littéraire s’est imposée au cours des années comme un événement incontournable de grande ampleur pour l’économie du livre.

Cet évènement vise à intéresser le public le plus large possible, ou simplement des curieux, aux ouvrages proposés en septembre chaque année. L’occasion est trop belle pour ne pas y jouer un rôle à Paris, avec des auteurs de nos régions ultramarines, quand il existe depuis peu une librairie dédiée aux Outre-mer et aux Caraïbes qui accorde une place importante aux livres de nos régions, à Paris intra-muros, la librairie Calypso, tenue par Agnès Cornelie.