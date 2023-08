Décès de l’historien Jean-Pierre Sainton

Le Docteur en histoire, professeur d’université et militant nationaliste Jean-Pierre Sainton est décédé, la nuit dernière, du lundi 21 au mardi 22 août 2023, à l’âge de 68 ans.

Son combat aura été d’inscrire la Guadeloupe dans son histoire. Homme de production scientifique, prolixe, il aura dirigé, écrit ou coécrit de nombreux ouvrages sur l’histoire de l’archipel. Il a notamment dirigé un ouvrage de référence : "Histoire et civilisation de la Caraïbe (Guadeloupe, Martinique, Petites Antilles)" aux Editions Karthala. L’homme avait la Guadeloupe chevillée au corps.

Un homme engagé. Il a été marqué par l’arrestation de son père, militant indépendantiste lors des évènements de Mai 1967. Un épisode qu’il va d’ailleurs retranscrire dans "Mé 67. Mémoire d’un évènement".

Jean-Pierre Sainton a été un fervent militant, au sein de l’Union populaire pour la libération de la Guadeloupe (UPLG), mais aussi de l’Association générale des étudiants guadeloupéens (AGEG).

Après avoir débuté ses études supérieures en Guadeloupe, le DEUG en poche, c’est à Nanterre qu’il va poursuivre en licence. De retour en Guadeloupe, il va passer son doctorat et devenir enseignant chercheur, habilité à diriger les recherches.

L’enseignant aura formé plusieurs générations d’étudiants et contribué à la mise en place d’une vraie filière d’histoire au Camp Jacob, à Saint-Claude, l’un des sites de l’Université des Antilles. Il va militer pour la transformation de cette antenne en véritable faculté.

Jean-Pierre Sainton avait fait valoir ses droits à la retraite depuis quelques mois.

Julien Merion, lui-même enseignant à l’Université, nous parle de son ami Jean-Pierre Sainton, professeur d’histoire à l’Université des Antilles et, plus précisément, à la faculté Roger Thoumson de Saint-Claude, mais aussi un homme engagé :

Jean-Pierre est professeur, mais il y a une chose que beaucoup de gens ignorent : il est président de l’association des historiens de la Caraïbe. Et, à ce titre-là, il participe à toute une série de travaux sur la région. Et, Jean-Pierre, de ce point de vue est un chercheur émérite.

Jean-Pierre Sainton était un homme de projets, puisqu’il avait une vision pour la Guadeloupe. Militant de la première heure, il aura beaucoup écrit sur Mai 1967 dans l’archipel.

C’était un intellectuel avec lequel je partageais énormément de réflexions sur la Guadeloupe (...). Ce qui me perturbe le plus, qui m’attriste le plus, c’est que c’était quelqu’un de projets, il avait des choses qu’il préparait, que nous préparions ensemble... et, donc ça s’arrête d’un coup (...).