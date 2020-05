Tandis que l'eau est de retour, une casse en chasse une autre

Depuis le 19 mai 2020, l'eau coule à nouveau dans des robinets des habitants du Lamentin ou encore de Saint-Joseph. Une casse sur une canalisation du Robert a mobilisé les agents de la SME qui en sont venu à bout après 6 heures de travail. Pendant ce temps à Séguineau, un tuyau provisoire a cédé.

Lonete Sophie •



Fini les coupures dans le sud également

Casse canalisation D600 NM Robert (23 mai 2020). • ©SME

Dans le nord, c'est une autre histoire

Quel bonheur quand Céline à entendu les toussotements de ses canalisations le 19 mai dernier. Habitante d'Acajou au Lamentin, elle n'avait plus d'eau depuis des jours. Sans compter les longs mois avec des coupures intempestives.Il faut dire que l'accord du 14 mai dernier porte ses fruits. Depuis ce mercredi (20 mai 2020), la SME livre chaque jour à Odissy plus de 2 500 mètres cubes d'eau brute. Hier (vendredi 22 mai 2020), ce ne sont pas moins de 3 186 mètres cubes du précieux liquide qui ont été vendus par la Société Martiniquaise des eaux.Ainsi les quartiers de la "branche Bélème" (Lamentin, Saint-Joseph) sont à nouveau approvisionnés faisant couler l'eau dans l'évier de Céline et de bien d'autres. Pourtant, elle n'est pas pour autant plus sereine. C'est "la peur au ventre" (littéralement) qu'elle s'attend à une nouvelle coupure d'eau. Et elle n'a pas tout à fait tort car le réseau est bien fragile. Hier encore une canalisation a cédé au Robert.Depuis cette casse d'hier sur la canalisation D600 nm au Robert, les 30 000 abonnés de la branche Sud Atlantique (à partir de Robert Sud jusqu'à Sainte-Anne) de la SME étaient potentiellement impactés. Surtout quand il a fallu couper l'alimentation d'eau au niveau de l'adduction ce matin. Nombre d'habitants du Sud ont été privés d'eau.Pendant 6 heures, les équipes de la SME ont travaillé à sa remise en état. La remise en eau a eu lieu cet après-midi (23 mai 2020), à 14 heures. Petit à petit l'eau doit donc revenir dans les robinets des habitants du Sud. Le temps que les "chasses d'air" s'évacuent.La réparation est sous surveillance car le diamètre de cette canalisation est important. Tous les usagers de la SME sont invités à signaler toutes anomalies (casses, fuites, coupures d'eau) au numéro spécialement dédié :Pendant que dans le sud les choses rentrent dans l'ordre, une autre casse laisse craindre le pire pour les abonnés d'Odyssi cette fois. Un des tuyaux provisoires de Séguineau a en effet cédé ce samedi matin. La CTM annonce qu'il sera réparé ce lundi 25 mai 2020.Pour l'instant il n'y aurait pas d'impact sur les abonnés car les réservoirs se sont un peu remplis avec la pluie d'il y a 2 jours.