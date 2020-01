Téléphonie : un nouveau réseau mobile uniquement par internet pour capter les jeunes

Le marché antillo-guyanais de la téléphonie s'ouvre à la concurrence. Depuis le lundi 27 janvier 2020, le nouvel opérateur mobile WIZZEE du groupe Digicel s'est positionné sur le secteur des jeunes en mixant liberté, autonomie, offres impressionnantes et des quotas de data généreux.

Jean-Claude Samyde •

©Martinique la 1 ère

Sébastien Aubet

L’accès à Internet depuis le téléphone mobile a grandement évolué avec les réseaux 3G, H+, 4G mais également avec l’essor du marché des smartphones.Le marché de la téléphonie est partagé par Digicel AFG - Free Caraïbe - Orange Caraïbe et Outremer Telecom. Les opérateurs rivalisent et s'installent dans de nouveaux créneaux. Re-voir ce reportage de Sangha Fagour et de Marc Balssa."WIZZEE" est une branche de Digicel créé par les techniciens de cette société. il est principalement destiné aux jeunes, attirés par la DATA (volume de données), les prix, et la possibilité de changer de forfait à tout moment.Selon l'opérateur, cette nouvelle marque répond aux attentes de l'évolution des usages de consommation mobile et web des " digital natives" aux Antilles-Guyane.Une application a été concue par les équipes de techniciens de Martinique et de Guadeloupe, avec au cœur la stratégie, la digitalisation de la relation client. L’utilisateur est totalement autonome grâce à une application mobile.