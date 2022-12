Téléthon : des motards sillonnent les routes de Martinique pour collecter des fonds

Ils étaient un peu plus de 100 motards ce samedi " décembre à se réunir, sur le parvis de l'église de Saint Joseph pour prendre la direction des communes de Martinique. Six clubs de motos se déplacent dans le sud et le centre de l'ile afin de collecter des fonds pour le Téléthon

Jean-Claude Samyde •

Un flot continu de motos a emprunté les routes de Martinique ce samedi à 10 heures. Cinq clubs (Angel's Team, FMB (filles), HSC Martinique, Bip Bip, Madin Riders, Armacir) participent au défi des motards dans le cadre du Téléthon 2022. Parvis de l'église de Saint-Joseph, avant le départ du défi des motards • ©Jean-claude Samyde Le point de rassemblement s'est situé sur le parvis de l'église de Saint-Joseph. Les engins ont reçu une bénédiction avant de partir. La collecte de fonds se fait sur les routes de Saint-Joseph, de Fort-de-France, du Lamentin, de Sainte-Lucie, Rivière-Pilote, Ducos, Fort-de-France. Ils termineront leur trajet ce samedi soir vers 19 heures à la villa Chanteclerc à Fort-de-France et remettront leur collecte du jour. défi des motards du samedi 3 décembre 2022 • ©Jean-claude Samyde La somme reçue permettra à la recherche d'avancer et notamment sur les essais cliniques pour les maladies rares. La 36e édition du Téléthon, qui récolte des fonds en faveur de la lutte contre les maladies rares, s’est ouvert vendredi soir et va durer jusqu’à ce samedi soir minuit.

