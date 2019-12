Téléthon : les motards de la Martinique ont du cœur

Un chèque de 21 476, 52 € a été remis le 19 décembre 2019 aux organisateurs du Téléthon en Martinique. Une belle somme récoltée grâce au défi "34 communes en 34 heures" organisée par les motards de la Martinique.

Brigitte Brault •

Les motards de la Martinique ont remis un chèque de 21 476, 52 € au profit des malades et de la recherche contre les myopathies, grâce à leur défi «34 communes en 34 heures».«Malgré la conjoncture sociale, financière et beaucoup d’évènement, la population a encore bien répondu» se réjouit le président Frédéric Rodeff de l’association organisateur Angel’s-team du défi des motards.Une cérémonie s’est déroulée au centre culturel Marcé, en présence de la coordinatrice du Téléthon Geneviève DO, le parrain et la marraine, aussi les différentes associations des clubs motos : D’Agir sans voir, de la SMERAG de la MJA (Martinique jeunes ambitions) et tous les partenaires médias.Cette année le Téléthon était parrainé par l'ancien footballeur professionnel Garry Bocaly et l'artiste Morane Voyer . Les organisateurs avaient enregistré une promesse de dons de 82 000 €