TÉMOIGNAGE. Après deux ans de violences conjugales, une jeune martiniquaise échappe à son bourreau

Les violences sont d’abord psychologiques. Mélina (le prénom a été modifié), est amoureuse…

En 2020, elle fait connaissance avec un jeune homme plus âgé de 3 ans. Avec son ami, de nombreuses querelles éclatent pour un rien, nous dit-elle. Elles mènent à des bagarres. Le couple vit alors en région parisienne.

Moi, je ne vais pas me laisser faire, donc automatiquement, ça finit par des bagarres. Je me suis défendue. J’ai donné un coup de poing au niveau de la bouche. Je l’ai même mordu pour qu'il me lâche. Après, on s’est réconciliés.

Mais les coups vont continuer.

Avant les coups, il y avait toujours des disputes vraiment bêtes. Quand on est revenu en Martinique, on s’est séparés. Je lui ai dit que je ne pouvais plus continuer dans cette situation. Il a redemandé à me voir plusieurs fois pour s’excuser. Il m'a dit qu'il n’allait plus recommencer. Je suis retombée dans le panneau. Je suis retournée avec lui. Ça a redégénéré. J’ai même fait de la garde à vue parce qu’il est allé porter plainte parce que je me suis défendue avec une arme blanche. Malheureusement, mes raisons sont passées pour mes torts. Même si j’avais déjà porté plainte. On a été devant le tribunal.