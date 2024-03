TÉMOIGNAGE. Victime de "revenge porn" de la part de son ex-compagnon, la chanteuse Perle Lama s’exprime

Pour se venger de sa rupture, l’ex-compagnon de la chanteuse et coach sportive Perle Lama a diffusé des photos de l’artiste nue. Ce n'est qu'à la fin de sa relation avec son ex-petit ami que l'artiste a découvert qu'il avait pris des photos intimes d’elle à son insu. Ces clichés ont ensuite été envoyés à ses proches et publiés sur les réseaux sociaux. Malgré cette épreuve, la jeune femme garde la tête haute. Elle a porté plainte.

"C’est une véritable humiliation. C’est un moment dévastateur". Depuis quelques jours, la chanteuse Perle Lama est victime de la perversité de son ex-compagnon. Pour nuire à l'artiste après leur rupture, l’homme a diffusé des photos intimes d’elle. Ce procédé malveillant s’appelle : le "revenge porn" que l’on traduit par "vengeance pornographique".

Cette forme de cyberharcèlement consiste à se venger d’une personne en rendant publics des contenus pornographiques où figure cette dernière, dans le but évident de l’humilier en dévoilant son intimité.

Ma dernière relation a été une sorte de descente aux enfers que je n’aurais jamais imaginée. Au début, ça semblait bien. C’est une personne avec laquelle j'ai été scolarisée. C’est un ami avec lequel j’ai partagé une classe. On s’était perdu de vue et on s’est retrouvé depuis peu. J’ai entamé la relation avec lui de façon bienveillante et au fur et à mesure, à certains moments chez moi, je sentais le portable braqué sur moi. Et à plusieurs reprises, je lui ai demandé “mais qu’est ce que tu es en train de faire, est-ce que tu me prends en photo”. Et il répondait non. (...) Je sentais les moments où il me filmait. Je le lui ai dit à plusieurs reprises. Je lui ai demandé de supprimer les vidéos.

“Sur sa story, je me suis vue toute nue”

Les soupçons de la jeune femme se confirment après leur rupture. L’homme avait en effet pris des photos d’elle à son insu.

Je sentais que ça devenait gênant. J’ai compris que c’était quelqu'un qui était certainement jaloux, possessif et surtout contrôlant. Ensuite, j'ai sorti le drapeau rouge pour lui dire que cette manière de faire ne me convenait pas du tout. Après, j’ai compris que c’était une personne qui allait difficilement accepter la séparation, mais il fallait que je m’en sépare. Une fois que je m’en suis séparée, j’ai découvert quelqu’un de très vindicatif. Il va chercher à me nuire de toutes les manières possibles. Il pensait que je n’allais rien dire. Sur sa story, je me suis vue toute nue, de dos. Donc je voyais bien que j’étais filmée à mon insu.

Après avoir tenté de prendre contact avec ce dernier, ses proches reçoivent ensuite d'autres photos d’elle.

Quelque temps après, je reçois des messages de plein de personnes me disant "on a reçu des photos de toi nue". Alors que je ne me suis jamais exposée dans un tel contexte avec aucun partenaire. Je n’ai jamais subi ça, d’aucune fréquentation. C’est la première fois que ça m’arrive.

Maman d’un jeune garçon de 10 ans, elle vit douloureusement cette situation et met en garde les autres femmes.

C’est vraiment dangereux d’utiliser internet comme ça. (...) J’ai toujours entendu parler de ça dans les faits divers, mais là, le fait de le vivre, c’est très désagréable. Je me demande ce que l’on doit faire en tant que femme. C’est incroyable comme un téléphone peut être une arme.

À travers ce témoignage, Perle Lama souhaite faire passer un message et rétablir son honneur.

Je veux dire que mon corps m'appartient. Si je décide de m’exposer ça n’a absolument rien à voir avec quelqu’un qui vient dans mon intimité prendre à mon insu mon corps pour l’exposer à sa guise. Je trouve ça aberrant.

En parlant de sa situation sur les réseaux sociaux, l’artiste s’est vu confronté à des commentaires malveillants.

Quand j’ai posté sur mes réseaux sociaux, j’ai bien vu que beaucoup de gens sont choqués, mais il y a aussi des gens qui ne comprennent pas. (...) Ces personnes-là ne prennent pas le temps de comprendre et si ce n’est pas quelqu’un de leur famille, ce n’est jamais grave. Au final, j’ai envie de dire qu’il faut savoir accepter le non. Quand on dit qu’une relation est finie, il faut savoir l'accepter. Chacun doit reprendre sa vie sans chercher à détruire l’autre.

Jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende

Face à cette situation, Perle Lama ne perd pas la face. La chanteuse a saisi la justice.

Je vais voir comment ce sera pris au niveau de la justice. Est-ce qu’ils vont me prendre au sérieux ? Est-ce qu’ils vont classer l’affaire puisque j’imagine que je ne suis pas la seule ? (...) Ça fait mal de voir sa vie privée exposée. Je regrette d’avoir fait confiance à cette personne. Mais malgré la douleur et le traumatisme que ça me cause, je trouve la force d’en parler.

Le revenge porn est un délit puni par la loi. Les auteurs ainsi que tous ceux qui relaient les contenus, images, vidéos ou propos à caractère sexuel risquent deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende.

La loi punit, par ailleurs, l’infraction de "Revenge Porn" même si la personne a donné son consentement à l’enregistrement initial de la vidéo ou des images. Le seul fait que la diffusion, notamment sur Internet et les réseaux sociaux, ait lieu sans le consentement de la personne suffit.

Selon les chiffres, en 2020, plus de 3 000 plaintes pour "revenge porn" ont été déposées pour moins de 200 condamnations.