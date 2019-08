La tempête Dorian baisse d'intensité à l'approche de la Martinique

La tempête tropicale Dorian est proche de la Martinique ce mardi matin (27 août 2019). Elle a subi une petite baisse d'intensité ces dernières heures. La vigilance cyclonique orange est maintenue.



Selon Météo-France, le phénomène reste un système compact de petit diamètre pouvant montrer de fréquentes et rapides fluctuations en intensité.



Les derniers relevés positionnent la tempête ce mardi 27 août à 09 UTC à 13.5 N 60.7 W. avec un deplacement ouest-nord-ouest 290 degrés à 20 km/h - Pression au centre : 1 005 hPa. Vent max sur 1 mn : 45 nœuds Rafales : 55 nœuds .



L'épisode pluie a déjà démarré. L'ensemble du territoire est exposé à de fortes pluies orageuses.

Les rafales de vent atteignent 100 à 110 km/h sur le littoral exposé et les sommets et 70 à 90 km/h en plaine.



L'atténuation progressive des vents interviendra en cours d'après-midi de ce mardi 27 août 2019.