Tempête Dorian : le phénomène est à moins de 600 kilomètres de la Martinique

Thierry Dupond Thierry Dupond prévisionniste Météo-France Martinique

La tempête tropicale Dorian se déplace globalement vers l'Ouest puis l'Ouest-Nord-Ouest en s’intensifiant graduellement et traversera l'Arc Antillais mardi 27 août 2019 en début de journée.Dorian devient ainsi une menace pour la moitié Sud de l'Arc Antillais. Les îles les plus exposées aux vents violents vont de la Martinique au nord aux Grenadines au sud. Les fortes pluies devraient s'étendre plus au Nord, incluant la Guadeloupe.Thierry Dupond, prévisionniste à Météo-France Martinique extrait direct Journal de Martinique 1ère radio du lundi 26 août 2019. (Entretien : Pedro Monnerville)Le phénomène entraînera de fortes pluies, la plus grande prudence est de mise.De fortes précipitations orageuses sont à craindre sur la Martinique à partir de la fin de nuit de lundi à mardi et la journée de mardi.Les cumuls de pluies attendus sur la Martinique sont de l'ordre de 100 à 150 mm sur cette période. Une amélioration est à attendre au fil de la journée de mercredi 28 août.