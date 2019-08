Tempête Dorian : des pluies diluviennes s'abattent sur la Martinique

Rivière Salée (Dorian)

Rivière-Pilote : Pluies importantes (Dorian)

Le centre de la tempête Dorian a traversé les Petites Antilles et continue sa route vers la Caraïbe. Le vent est puissant et les pluies diluviennes s'abattent sur la Martinique depuis 6 heures ce mardi 27 août 2019. L'île est toujours en vigilance orange cyclone.Parmi les conséquences attendues, l'inondation de la Route Nationale 5 à Rivière-Salée.La sirène a été activée à Rivière-Pilote à cause de la crue des deux rivières qui entourent la commune. Écoutez le témoignage émouvant d'une femme qui assiste à la montée des eaux.Les services de météo France, ont enregistré en moyenne plus de 60mm d'eau dans le sud (Sainte-Luce, Trois-Ilets, Ducos, notamment).Quelques personnes estiment que la préfecture devrait déclencher la vigilance rouge, compte tenu de la dégradation du temps. "Non au contraire la situation va s'améliorer", déclare Jean-Noël Degrace, le chef du centre météo en Martinique.