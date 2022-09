Tempête Fiona : la Martinique reste encore concernée par des pluies à l'arrière du phénomène

La tempête tropicale FIONA se situe en Caraïbe samedi 17 septembre 2022 à plus de 200 km à l'ouest de la Guadeloupe, et se déplace vers l'ouest à 22 km/h. La Martinique reste encore concernée par des pluies localement orageuses à l'arrière du phénomène. Dans son bulletin de 7 heures, Météo-France maintient la vigilance orange ce samedi matin pour fortes pluies et orages, jaune pour vague submersion en caraïbe et vert en atlantique.

Jean-Claude Samyde •

La tempête tropicale FIiona se situe en Caraïbe à plus de 200 km à l'ouest de la Guadeloupe, et génère encore à l'arrière de fortes précipitations et des orages jusqu'à dimanche matin. Ces précipitations localement orageuses vont encore se produire dans la journée, puis devenir plus rares en soirée. Les pompiers sont intervenus à Ducos, Petit-Bourg, Rivière-Salée suite aux inondations sur la route nationale. Les pluies ont concerné l'ensemble de l'île, mais le sud a été le plus touché. En 6 heures, les techniciens ont relevé 68.1mm à Saint­-joseph, 91.4 mm au Diamant, 101.9 mm au François et 104.4mm au Saint­Esprit. A la Caravelle, les rafales ont atteint les 85 km/h. Le vent de sud modéré, va générer une mer agitée à la côte caraïbe. La Martinique reste donc sous l'influence des pluies localement orageuses à l'arrière du phénomène. Dans son bulletin de 7 heures, Météo-France maintient la vigilance orange ce samedi matin pour fortes pluies et orages, jaune pour vague submersion en caraïbe et vert en atlantique. Deux disparus en Guadeloupe Des pluies d'une intensité et d'une durée exceptionnelles se sont abattues cette nuit sur la Guadeloupe. Des cumuls de plus de 300 mm en 6 heures ont déjà été enregistrés sur la Basse-Terre. Actuellement la Grande-Terre, la Désirade et Marie-Galante connaissent une relative accalmie en ce qui concerne l'intensité des précipitations Deux personnes sont portées disparues en Guadeloupe, après le passage de la tempête Fiona, indique le SDIS de Guadeloupe, samedi 17 septembre. Ces deux personnes ont été emportées par la montée des eaux dans un quartier de Basse-Terre. Les pompiers ont reçus 630 appels et ont réalisé 130 interventions. 23 personnes ont été secourues.

