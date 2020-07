"Le temps qui court nous donne raison d'avoir annulé le tour" [Alain Richard, président de la fédération des yoles rondes]

Pas de 36e tour de Martinique en yoles rondes en 2020. Tout en comprenant la frustration du public et des coursiers, Alain Richard, le président de la fédération, et son équipe profitent de cette pause forcée, pour ajuster le règlement intérieur, revoir les règles et préparer la saison à venir.

Daniel BÉTIS - Jean-Claude SAMYDE •