Chlordécone : dosage sanguin

L’impact du chlordécone sur la santé des Antillais, la question est posée par des médecins et L'AMSES (Association Médicale de Sauvegarde de l’Environnement et de la Santé en Martinique). Des mesures sont prises comme la surveillance des femmes enceintes et des enfants en bas âge. Il est aussi recommandé de procéder à un dépistage du cancer de la prostate dès quarante ans pour les hommes présentant un taux positif à cette molécule.Connaître son taux de chlordécone dans son sang, c'est possible en réalisant des tests sanguins. Cela coûte 140 euros mais ils ne sont pas remboursés.