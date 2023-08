Tour cycliste international de Guadeloupe 2023 : début difficile pour la sélection de Martinique

Le tour international cycliste de Guadeloupe a débuté le 05 août 2023. Mais depuis, la sélection de Martinique a du mal à occuper des places de choix au classement général, une délégation qui ne semble pas être pour l'instant, au niveau de cette 72e édition.

Alain Petit •

À l’issue de la 3e étape du tour de Guadeloupe entre Trois rivières et Baillif (lundi 7 août 2023), le martiniquais le mieux classé, Edwin Nubul n'est que 69e au général. Il est suivi de Mickaël Satinislas (75e). Loin derrière, on retrouve Hippolyte Christopher à la 91e, Thierry Ragot à la 97e, Sonny Cadet à la 98e, et Remi Marcoux en 105e position.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est plutôt mal engagé pour les sélectionnés d’Alfred Defontis, président du comité régional. Ils accumulent des chutes et des ennuis mécaniques, mais il faut aussi préciser que les étapes sont plus longues, des conditions pas évidentes pour nos représentants.

Niveau "très élevé"

Les équipes étrangères quasi professionnelles viennent également grappiller des points pour leur classement UCI (Union Cycliste Internationale) observent les martiniquais.

Le coureur martiniquais Mickaël Stanislas. • ©Martinique la 1ère

Néanmoins, "le moral est bon" précise Mickaêl Stanislas, le plus expérimenté de la délégation, mais bien conscient des difficultés de la grande boucle guadeloupéenne.

Le niveau est très élevé. Les équipes qui sont là pour gagner, cadenassent le tour et contrôle la moindre échappée (...). Nous attendons le bon moment pour nous distinguer, peut-être durant les étapes moins montagneuses. Mickäel Stanislas (membre de la sélection cycliste de Martinique au tour de Guadeloupe 2023)

Au classement général avant la 4e étape, le martiniquais le "mieux" classé, c'est Edwin Nubul, a plus de 48 minutes d'écart du maillot jaune, Alexandre Kess du Luxembourg.

Mais la sélection martiniquaise entend se battre au moins pour une victoire d'étape.

Les garçons sont motivés, ils vont partir à l'attaque. Tant qu'il n'y a pas de malade, on peut se recentrer sur cet objectif. Francis Delpa (Directeur Sportif de la sélection cycliste de Martinique, au tour de Guadeloupe 2023)

Il reste encore 6 étapes à effectuer (entre mardi 8 et dimanche 13 août), soit 650 kilomètres à parcourir. Il faudra donc tenir le rythme soutenu imposé par les ténors du classement, tel est l'objectif que se fixe la team martiniquaise, laquelle refuse la fatalité.