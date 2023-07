Tour de Martinique 2023 en yoles rondes : Sara Energies Nouvelles - Autodistribution remporte le prologue à Fort-de-France

Partager :

Le coup d'envoi de la 37e édition du tour de Martinique en yoles rondes a été donné ce dimanche 30 juillet 2023 sur la plage de La Française à Fort-de-France. Après un peu plus d'une heure de course, c'est l'équipage Sara Energies Nouvelles - Autodistribution qui remporte le prologue en boucle dans la baie foyalaise. Les 16 embarcations engagées cette année, disputeront la première étape de l'épreuve entre le Fort Saint-Louis et le Diamant, lundi 31 juillet.

Guy Etienne •

Après 1 heure 03 mn et 44 s de course, c'est la yole Sara Energies Nouvelles - Autodistribution qui a franchi la première la ligne d'arrivée du prologue en boucle dans la baie foyalaise. La yole Sara Energies Nouvelles - Autodistribution remporte le prologue à Fort-de-France (dimanche 30 juillet 2023)... les supporters jubilent. • ©RS Le top départ de ce tour 2023 a été donné à 11h14 précisément par le comité d'organisation, sur la plage de La Française à Fort-de-France. 16 embarcations se sont alignées pour cette 37e édition. Départ des 16 yoles rondes de la plage de La Française à Fort-de-France, pour disputer le prologue de la 37e édition du tour de Martinique (dimanche 30 juillet 2023). • ©Denis Bouton Les nombreux spectateurs massés sur Le Malécon, ont assisté à plusieurs avaries. 10 minutes après le coup d'envoi, l'embarcation vauclinoise "Zizitata - Pizza des Îles" a été la première à dessaler. GFA Caraïbes, Mac Donald ou encore UFR ont connu le même sort. Tous les canots qui ont coulé lors de cette régate, ont décidé de ne pas remater, mais c'est reculer pour mieux sauter, d'autant que l'enjeu était juste de porter le maillot rouge à l'issue du prologue. C'est donc l'équipe marinoise victorieuse qui portera cette couleur. 2e Ets Rosette - L'Appaloosa 3e CTDM - EDF - FRAIKIN 4e Cottrell - Leader Mat 5e Prixe - Wespoint Les choses sérieuses commencent Rendez-vous lundi 31 juillet à 10h pour le départ de cette première étape, entre le Fort Saint-Louis et le Diamant. Tour de Martinique 2023 en yoles rondes : classement général à l'issue du prologue à Fort-de-France (30 juillet 2023). • ©FYRM (Fédération des Yoles Rondes de Martinique)

Partager :