Tour de Martinique 2023 en yoles rondes : UFR Chanflor du Robert remporte la 4e étape au François

Après 3h38 mn de course, la yole robertine UFR Chanflor remporte la 4e étape du tour, à l’issue d’une compétition riche en suspens, sans avaries majeures, entre la ville Vauclin et sa voisine le François.

Guy Etienne •

UFR Chanflor gagne la 4e étape du Tour de Martinique en yoles rondes. L’équipage du Robert a effectué la course en tête, durant pratiquement toute l'épreuve.

UFR Chanflor, vainqueur de l'étape du jour au François. • ©Martinique 1ère

Le départ de la 4e étape du tour de Martinique 2023 en yoles rondes, a été donné 5 minutes avant l’heure prévue au Vauclin, une régate qui a tenu toutes ses promesses en termes de suspens et de manœuvres techniques.

Les 16 embarcations du tour 2023 au départ du Vauclin pour la 4e étape en direction du François, jeudi 3 août 2023. • ©Martinique 1ère

17 secondes séparaient le leader du classement général, Sara Energies Nouvelles - Autodistribution du Marin et l’UFR Chanflor, ce qui a aiguisé l’appétit des compétiteurs robertins, mais aussi des franciscains. C’est le cas de Rosette - L’Appaloosa, "L’arme fatale" qui a imposé le rythme en tête de course dès les premières minutes.

La "Passe de l’Ecurie", un point de vue idéal

Ces trois grosses machines ont fait la course en tête durant pratiquement tout le circuit truffé de cayes et hauts fonds, en essayant d’allier cap et vitesse. La flottille a bénéficié du beau temps et d’une mer peu agitée comme le prévoyait la météo.

L’une des plus belles séquences de l’étape, restera le franchissement par les canots de la "Passe de l’Ecurie", où les spectateurs étaient nombreux cette année encore, un point de vue à même l’eau, tout prêt des équipages. Ces derniers repasseront par là dès l’étape 6, entre le François et Trinité.

Les 3 yoles de tête en file indienne à la "Passe de l'Ecurie" (4e étape - jeudi 3 août 2023). • ©Martinique 1ère

Après près d’1h 15mn de navigation sans difficultés, c’est Pizza Des Îles avec son patron Yoan Curton qui a subi la première avarie du jour en coulant.

La yole Pizza Des Îles coule après 1h15 de course lors de la 4e étape (jeudi 3 ao^put 2023). • ©Martinique 1ère

Pendant ce temps, les équipages de tête poursuivaient le circuit et après 1h20 de mer, UFR, la yole la plus capée de Martinique, a pris la tête de la course devant Rosette, autre géant de l’épreuve.

Le bras de fer aura duré longtemps entre les deux adversaires historiques, se passant le relais de leader au fil de l’eau, tandis que les marinois de Sara Energies Nouvelles AD regagnaient du terrain à la mi-journée, dans le havre du Robert.

Remontée de Sara Energies Nouvelles - Autodistribution dans le havre du Robert à la mi-journée (4e étape - jeudi 3 août). • ©Martinique 1ère

Après la "Passe de l’Ecurie", les 3 navires à l'avant étaient dans un mouchoir de poche après 2h15 de compétition.

Après 2h15 de course, 3 yoles faisaient la course en tête sur la 4e étape, jeudi 4 août 2023. • ©Martinique 1ère

Mais au final, c'est Félix Mérine qui gagne au François, avec UFR Chanflor et ses équipiers, sous les yeux de ses supporters déchaînés dans la baie franciscaine, au dam des concurrents de la localité.

Finale de la 4e étape :

1e : UFR Chanflor (nouveau maillot Rouge au classement général)

2e : Sara Energies Nouvelles - Autodistribution (2nd au général)

3e : Rosette - L’Appaloosa