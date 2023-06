Tour du Fort Boyard en yole : les lycéens de Croix-Rivail ont vécu une semaine intense à La Rochelle

Quelle semaine pour les coursiers du Legta de Croix-Rivail ! Arrivés mardi 6 juin, ils ont sorti la yole dès le lendemain pour un entraînement sur le plan d'eau de La Rochelle. Une sortie qui a aussi permis d'initier les élèves du lycée maritime de la ville qui ont pu s'essayer à l'embarcation traditionnelle martiniquaise.

Le lendemain, ils ont mis le cap vers le Fort Boyard situé dans le pertuis d'Antioche à plus de 10 miles nautiques des côtes rochelaises. Un périple de près de 6h00 où la yole est d'abord tractée par un bateau à moteur.

(Re)voir le défi (reportage de Sangha Fagour et d’Emmanuel Morel) :

Reportage Sangha Fagour et E. Morel • ©Martinique la 1ère

À l'approche du Fort, la navigation reprend, sur un plan d'eau délaissé par le vent, mais pas par les courants qui compliquent l'évolution des coursiers. À plusieurs reprises il faudra toute la vigilance de Christophe Dédé pour éviter tout faux pas. Mais au-delà du défi sportif, c'est avant tout une aventure humaine.

Au début nous étions un peu hésitants et puis on a vu que sur l'eau c'était agréable. Le fait de réaliser ce rêve, ça nous permet d'avancer. Historiquement et humainement c'est une expérience inoubliable.

Le bilan est extrêmement positif, nous avons été très bien reçus à la Rochelle. Il y a un aspect sportif, mais aussi un aspect humain. Les jeunes ont acquis plus de savoir-être, cela contribue à la construction des citoyens de demain. Côté sport, on a parlé de la Martinique, on a parlé de notre yole et nous sommes déjà réinvités l'année prochaine.