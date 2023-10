Tour fédéral de la coupe de France féminine de football : les martiniquaises du Club Franciscain ratent la finale régionale face aux guyanaises du Cosma

Déception pour les joueuses du Club Franciscain de Martinique qui se sont inclinées aux tirs au but face aux guyanaises du Cosma de Saint-Laurent, 5 à 4. Cette équipe sera la première des Antilles-Guyane à disputer un premier tour fédéral de la coupe de France au féminin, le 19 novembre 2023.

Denis Adenet-Louvet / Daniel Lordinot / Guy Etienne •

Le club franciscain ne sera pas au premier tour fédéral de la coupe de France féminine de football. Les joueuses de Thierry Théodose ont été battues aux tirs au but par le Cosma de Saint-Laurent du Maroni, 5 à 4. Le score était d’un but partout à l'issue du temps réglementaire et ce sont les franciscaines qui ont ouvert la marque au premier temps.

Mais pour avoir raté trop d'occasions et à la suite de la sortie de leur buteuse Prisca Carin, les martiniquaises ont fini par être rattrapées, même si elles ont "beaucoup dominé le match".

On a mis un but en première mi-temps, on a essayé de sécuriser en mettant un 2e. On prend un but en seconde mi-temps et puis on arrive finalement aux tirs au but qui ne nous portent pas chance. L'enjeu nous a crispées dès la première mi-temps malheureusement, on a beaucoup de jeunes avec nous et on est encore en phase d'apprentissage… On a quand même un bon groupe mais qui on peut se laisser emporter par les émotions. Cela arrive dans le foot, il faut savoir perdre et gagner. Ce n’est pas pour nous cette année, mais c'est que le début du championnat donc, on va revenir très rapidement, surtout gagner en efficacité. La joueuse Élodie Close (au micro de Daniel Lordinot)

Les footballeuses du Club Franciscain s'inclinent 5 à 4 devant les guyanaoises du Cosma (samedi 14 octobre 2023). • ©Daniel Lordinot

Chez les guyanaises, Charlotte Roy, récemment intégrée dans l'effectif du Cosma de Saint-Laurent-du-Maroni, estime que son équipe "revient de très loin", vu la physionomie du début de match en première mi-temps.

"Cela nous donne énormément d'espoir pour la suite"

La première mi-temps a été très compliquée. Je me suis dit que cela allait être vraiment difficile parce qu'on avait une très bonne équipe martiniquaise en face de nous et puis plus le temps a passé, plus je voyais qu’il y avait toujours 1-0 et qu’on poussait, on poussait nos adversaires qui avaient de plus en plus de mal. Et puis sur un coup de pied arrêté on arrive à égaliser, ce qui nous a donné énormément d'espoir pour la suite. Après on arrive jusqu'aux tirs au but. Charlotte Roy - capitaine d’équipe du Cosma

Un groupe "qui sait se concentrer"

Je suis arrivée l'année dernière et j'ai découvert un groupe de copines toujours en train de chanter, de rigoler, de faire la fête… mais qui sait aussi se concentrer quand il faut et donc cela a fait sa force. Charlotte Roy

Les guyanaises seront donc les premières footballeuses des Antilles-Guyane à disputer un premier tour fédéral de la coupe de France au féminin, le 19 novembre 2023.