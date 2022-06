Tournoi des 6 Majò : Club Colonial/Club Franciscain pour une place en finale

Ce soir (vendredi 17 juin 2022), le football martiniquais entre dans le dernier carré du Tournoi des 6 Majò. Le stade Louis-Achille sera le théâtre de l’opposition entre le Club Colonial et le Club Franciscain, deux Majò qui vont se disputer un ticket pour la finale prévue vendredi prochain (24 juin).

Karl SIVATTE •

Une véritable affiche entre deux des meilleures équipes du Trophée Gérard Janvion – Championnat de R1. Le Club Colonial a terminé en tête de la phase régulière avec un total de 64 points au classement général final, le Club Franciscain a pour sa part enregistré 58 points.

En championnat, les deux matchs disputés ont été soldés par des scores de parité : 4/4 à l’aller le 25 février à Fort-de-France tandis qu’au retour c’est sur le score de 2 buts partout que les deux formations se sont quittées.

A l’examen du tableau final, on note que les foyalais n’ont perdu aucun match durant la saison régulière, ils ont marqué 46 buts pour 12 encaissés, le bilan fait état de 14 victoires et 4 nuls.

Côté franciscain, deux défaites enregistrées durant la saison, 12 victoires et 4 matchs nuls. Du côté de la différence des buts, les verts et noirs du François ont trouvé le chemin des filets à 55 reprises et ont concédé 18 buts.

Deux Majò pour un ticket

Le tournoi final est une autre compétition pour laquelle il aura fallu une autre préparation en raison de la trêve pour les rendez-vous de la sélection. Gérer cette longue période sans compétition aura été un chantier particulier pour les différents staffs techniques entre matchs de préparation et amicaux ou travail de réathlétisation et de préparation physique.

Mardi pour son entrée dans le 6 Majò, le Club Franciscain a défait l’US Robert sur le score de 3 à 0. Johnny Marajo à deux reprises et Djénaël Maingé ont été les buteurs franciscains. La formation des verts et noirs a perdu sur blessure Marajo et Genteuil qui ne devraient pas être alignés ce soir… sauf surprise.

L'équipe du Club Franciscain (23 mars 2022). • ©Patrick Guitteaud

Mais c’est avec ambition que Patrick Cavelan, le coach franciscain, aborde la partie.

Nous avons un effectif amoindri de nos deux blessés de la semaine mais par contre nous récupérons les trois joueurs qui étaient suspendus lors du premier match, ce qui fait que nous serons compétitifs. Il ne faut tout de même pas oublier que l’on joue une équipe invaincue qui nous a distancé de 6 points donc ce n’est pas rien, il faudra que l’on soit au top techniquement, tactiquement et dans l’envie pour espérer obtenir la qualification pour la finale de ce 6 Majò. Patrick Cavelan

Le Club Colonial effectue ses débuts ce soir à l’occasion de la demi-finale. Jean-Marc Civault le coach des "clubistes" et son staff, s’attendent à une opposition corsée. Les matchs entre les deux équipes ont toujours été serrés. Il commente l’état d’esprit de son groupe.

Le Club Colonial se porte bien, à ce stade toutes les équipes sont logées à la même enseigne, nous sommes prêts. Nous abordons cette demi-finale en toute simplicité avec l’ambition de jouer au foot et l’espoir d’être le club qualifié pour la finale. Jean-Marc Civault

Les joueurs du Club colonial. • ©Jean-Hugues Bellance

Le match est prévu ce vendredi 17 juin à 20 heures au stade Louis-Achille.

Demain samedi, deuxième demi-finale à 16 heures à Saint-Joseph entre le Golden-Lion et l’Aiglon.