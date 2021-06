Trafic aérien : les restrictions de voyage sont levées entre la Guadeloupe et la Martinique

Plus d'obligation d’isolement de 7 jours pour les personnes non-vaccinées se déplaçant par avion entre la Guadeloupe et la Martinique , à compter de ce mardi 22 juin 2021.

Brigitte Brault •

Dans le cadre de la stratégie d’allégement progressive des mesures en vigueur pour ralentir la circulation de la covid-19, et compte-tenu de l’évolution favorable des indicateurs épidémiologiques en Guadeloupe et en Martinique, les préfets de Guadeloupe et de Martinique lèvent l’obligation d’isolement de 7 jours pour les personnes non-vaccinées se déplaçant entre les deux territoires, à compter de ce mardi 22 juin 2021.

Pour rappel, les mesures applicables aux déplacements de personnes entre Saint-Martin d’une part et la Guadeloupe ou la Martinique d’autre part évoluent également à compter de ce mardi 22 juin 2021.

Les passagers âgés de onze ans et plus en provenance de Saint-Martin, qui ne présentent pas de schéma vaccinal complet sont soumis aux mesures suivantes : test PCR de moins de 72 h ou test anti-génique de moins de 48 h avant l'embarquement sur justification d’un motif impérieux et période d’isolement de 7 jours à l’arrivée, test PCR ou anti-génique à réaliser à la fin de la période d’isolement.