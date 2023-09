"Transfiguration", un roman signé Pierre Sainte-Luce

Après le roman "Colored" paru aux éditions Idem, faisant l'éloge du métissage culturel, l'écrivain Pierre Sainte-Luce publie aux éditions Jets d'encre "Transfiguration". Dans cette œuvre, l'auteur nous conduit dans le monde de la condition humaine.

Daniel Betis •

Théo s’est pendu, laissant quelques mots : "J’ai aimé. Je n’étais pas aimé, voilà le résultat". Pierre Sainte-Luce bâtit une histoire. Paul, le fils aîné de Théo, médecin de profession ne comprend pas par quel aveuglement n'a-t-il pas vu, n'a-t-il pas senti la détresse de son père, l’ancien instituteur, directeur d’école, président du club sportif, adjoint au maire, qui réclamait du secours ?

Pierre Sainte-Luce mêle les époques, fait aussi intervenir le petit-fils Jérôme Psychiatre de profession, afin de comprendre les raisons du geste dépressif de Théo son grand-père.

Transfiguration de Pierre Sainte Luce • ©D.B.

Une approche émouvante de la condition humaine

Dans son nouveau roman, Pierre Sainte-Luce s’intéresse aux liens familiaux, au passé, aux origines et aux éléments qui impactent la condition humaine. Il n’occulte rien, mais trouve les mots pour parler des maux. Dans cet exercice, il met en valeur la médecine et réconcilie celle-ci avec la littérature. Il trouve à dire et à décrire avec justesse la maladie.

Le roman est bouleversant à travers ses chapitres, "Miséricorde", "Quimbois", "Le rat et le lion", "Malédiction", "Alleluia". On vit l’histoire et on découvre les paysages, le pays Martinique, Guadeloupe, Guyane, l’environnement, l'habitation dont fonds Rousseau à Schoelcher, la vie des gens.

Pierre Sainte-Luce utilise les mots pour panser les maux et plonge son lectorat dans un monde en mouvement en pleine mutation. Il aborde le deuil, la filiation et les liens de famille. Ce roman est une référence en matière d’humanité comme le souligne Raphaêl Confiant dans la préface.

L'ouvrage est une vraie leçon d'humanité. Transfiguration n’est pas seulement un roman, il est tout à la fois, un guide de vie, un manuel de pratique médicale, une incantation poétique, une ode au courage. Raphaël Confiant, auteur ayant préfacé "Transfiguration"

Qui est Pierre Sainte-Luce ?

L'auteur médecin chef d'entreprise Pierre Sainte-Luce • ©Collection privée

Pierre Sainte-Luce, né à Terre-de-Bas en Guadeloupe dans les années 50, d’une fratrie de 8 enfants, est diplômé de la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes. Après avoir exercé dix ans en angiologie, il est à l’origine avec son épouse de la création d’établissements de santé en Guadeloupe.

Par ailleurs Docteur en sociologie et passionné de patrimoine, d’arts et d’histoire, président des mécènes de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage, sa famille a fait l’acquisition de deux sites mémoriels datant des XVIIe et XVIIIe siècles : l’habitation Fonds Rousseau en Martinique et la poterie Fidelin à Terre-de-Bas, aux Saintes.