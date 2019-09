Le transport interurbain se réorganise au nord dès le 1er octobre

Création de plusieurs coopératives avec les taxicos

Les usagers du nord vont enfin pouvoir bénéficier d’un transport interurbain organisé. L’accord a été signé ce lundi 23 septembre 2019, entre deux coopératives de transporteurs et Martinique transport (l’autorité unique en la matière).Dès le 1er octobre 2019, dix lignes seront opérationnelles, afin de garantir les dessertes intercommunales dans le nord caraïbes. En dehors des classiques à destination de Fort-de-France, une ligne transversale partira de Sainte-Pierre vers le Lorrain et 7 autres dites "de rabattement" seront dédiées aux quartiers du Morne-Rouge, du Prêcheur, du Carbet, du Morne-Vert ou encore de Case-Pilote.Toutes ces lignes de rabattement convergeront vers les gares principales des centres-bourgs, avec des rotations toutes les heures. Sur les grands axes, ce sera toutes les demi-heures.(Alfred Marie-Jeanne, président du conseil d'administration de Martinique transport).Ce travail de longue haleine avec les chauffeurs professionnels du nord caraïbes, a nécessité la création de deux coopératives souligne Martinique transport. Il y en aura 3 dans le nord atlantique pour la prochaine convention.Concernant le nord atlantique et ses 10 communes, une nouvelle convention est prévue courant 2020, avec :* 1 ligne expresse, de Sainte-Marie à la gare Mahault.* 3 lignes principales de Basse-Pointe à la gare lamentinoise, en passant par le Gros-Morne, le vert-Pré, le Robert et Mango-Vulcin.Les rotations secondaires pour la zone, feront la liaison entre Sainte-Marie, Morne-des-Esses, Gros-Morne, et Vert-Pré, pour ensuite converger elles aussi, vers la gare multimodale de la place Mahault. S’agissant des lignes de rabattement, elles s’étendront de Grand-Rivière à Basse-Pointe.Martinique transport affirme également que le transport maritime ne sera pas exclu, puisqu’une desserte Saint-Pierre - Fort-de-France serait toujours à l’étude, une arlésienne qu’espèrent encore les transporteurs routiers en particulier.Côté tarifs, l’organisation unique promet des prix à la baisse, de 2 à 4€ en moyenne et 1€ 40 pour les lignes de rabattement.Pour cette nouvelle organisation, d’ici à l’année prochaine, Martinique transport fera l’acquisition de 34 véhicules :12 desserviront le nord caraïbe et 22 seront affectés au nord atlantique.