Transport scolaire en Martinique : inscriptions uniquement sur internet cette année

Pour la rentrée scolaire 2020-2021, les inscriptions pour le transport scolaire se font "exclusivement" en ligne du lundi 6 juillet au vendredi 21 août 2020, via une plate forme dédiée sur le site : martiniquetransport.mq

Guy Etienne •

La nouvelle plate-forme assure, dans la continuité de la précédente, les fonctions d’inscription et de réinscription, pour les secteurs centre, nord et interurbain.



(Martinique transport)

Pièces à prévoir avant la connexion pour l'inscription en ligne au transport scolaire (année 2O2O-2021) • ©Martinique Transport

"Plus simple, plus pratique et plus rapide" assure l’autorité unique du transport, dans un communiqué de son président, Alfred Marie-Jeanne.Cette plate-forme d’inscription viadevrait favoriser (entre le lundi 6 juillet et le vendredi 21 août 2020), "une meilleure gestion des dossiers, avec un accès par compte personnel" selon Martinique Transport.Explications complémentaires sur ce lien tutoriel :Dans cette démarche "exclusivement" numérique, Martinique Transport devrait adresser par mail dans les prochains jours à l’ensemble des abonnés, un numéro d’identifiant de connexion, afin d’accéder "à la sauvegarde des dossiers enregistrés en 2019".