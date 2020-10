Trial : les organisateurs de "Woulib" assurent avant tout la sécurité des participants

La "Woulib", course de trial dans la nature sur le territoire de Schoelcher, rassemble un millier de participants. La 7e édition, dimanche 4 octobre 2020, a mis l'accent sur la sécurité. Les organisateurs ont repéré et balisé tout le parcours.

Épreuve de Trial le dimanche 4 octobre 2020 dans la forêt de Schoelcher. • ©Martinique

L'ultime phase de la "Woulib" s'est déroulée le dimanche 27 septembre 2020. Il s'agissait de baliser le parcours. Les organisateurs ont repéré les pièges du parcours, afin de garantir la sécurité des participants.Dans ce genre de compétition, l’itinéraire s’enfonce au fur et à mesure dans une végétation luxuriante et traverse des propriétés privées. Une situation parfois délicate pour les organisateurs. Ils vont à la rencontre des riverains et garantissent à travers leur balisage, que les terrains pratiqués ne seront pas dégradés par les participants.La 7 édition du trail "Woulib", course est organisée par les Baroudeurs dans le cadre de la manifestation "Octobre Rose".Départ et arrivée à Schoelcher, les spécialistes peuvent choisir entre les 3 parcours de l'édition 2020 :le WOULIB 113 Xtrem (26 km) départ à 6hle WOOZ (20 km) départ à 7het le WON AN BWA (8 km) départ à 68.