11 rues et lieux publics renommés à Trinité

11 rues et sites de l’espace public de la ville de Trinité ont changé de noms et ont été dévoilés samedi 4 mars 2023 au grand public. Une journée exceptionnelle pour les familles conviées à cet évènement. Des noms de personnages emblématiques, des faits historiques ou des peuples en lutte, un parcours itinérant à travers les rues du bourg. (Re)voir le reportage de Fabienne Léonce et Marc-François Calmo.

Fabienne Léonce - Peggy Pinel-Féréol •

De nouveaux noms, des hommes et des femmes de qualité, des petites gens et des intellectuels de la Trinité, reconnus, honorés, fraîchement inscrits sur des plaques et des bâtiments emblématiques du centre-ville. La ville de Trinité et sa commission mémorielle s’y étaient engagées. Ils ont dévoilé samedi 4 mars 2023 11 nouvelles dénominations de rues et sites de l'espace public. Un rue porte désormais le nom de ce personnage de la commune. • ©Fabienne Léonce L’ancienne rue Carnot du bourg est désormais la rue Richard Agasson. Ce modeste boulanger et ancien conseiller municipal est mis à l’honneur en présence de sa famille.

D'autres Trinitéens sont mis à l'honneur avec la rue Génius Linon, la médiathèque Yva Léro, l'espace Christian Fleury ou encore la maison de la culture Armand Nicolas. La maison de la culture de Trinité porte désormais le nom de l'historien originaire de la commune. • ©Fabienne Léonce Autre symbole et pas des moindres, l’avenue des esclaves insurgés de spourtoune remplace la rue Schoelcher et toute la problématique liée à ce nom contesté. Des hommes et des femmes, mais aussi des faits historiques sont désormais mis en lumière et applaudis.

