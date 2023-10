La ville de Trinité en Martinique change de maire : qui succédera à Frédéric Buval ?

L’accession du 1er magistrat trinitéen, Frédéric Buval, à la fonction de sénateur le 24 septembre 2023 à l’issue du vote des grands électeurs de Martinique, contraint le conseil à élire un nouveau maire. Pour cette élection prévue ce samedi 21 octobre 2023, au moins deux candidats pourraient prétendre à la succession au sein de la majorité municipale : Patricia Telle et Christian Palin.

Guy Etienne •

Frédéric Buval a été élu sénateur par les grands électeurs de Martinique le 24 septembre 2023. Concerné par le cumul des mandats, le désormais parlementaire doit rendre son écharpe de maire conformément à la loi, d’où l’élection anticipée au sein du conseil municipal de Trinité. Il doit se réunir ce samedi 21 octobre 2023, dans la salle des délibérations de la mairie.

2 candidats potentiels dans la majorité

D’après nos informations, au moins deux élus pourraient se positionner au sein de la majorité municipale. Il s’agit de Patricia Telle et de Christian Palin. L’adjointe au maire qui a "très bonne presse" dit-on en coulisse, est un des proches du sénateur Buval.

L’actuelle 1ère adjointe et présidente de la commission développement économique de la ville, a été candidate à la primaire socialiste du scrutin municipal de 2014. Cette année-là, l’ancien premier magistrat et député européen Louis-Joseph Manscour (aux côtés de qui Patricia Telle a fait ses premiers pas en politique en 1995), a décidé de se retirer de la vie publique, après 37 ans passés à la tête de la mairie.

Une politicienne expérimentée

Patricia Telle est aussi la 2e vice-présidente de l’Assemblée de Martinique au sein de la majorité de "l’Alliance", aux commandes de la commission coopération internationale.

Cette assistante sociale retraitée a également été conseillère régionale chargée de la pêche, sous la mandature de Serge Letchimy (entre 2010 et 2015). Autant dire qu’elle est aguerrie en politique, ce qui est un atout pour prétendre diriger une grande agglomération comme Trinité, laquelle compte plus de 11 000 habitants.

Un cacique de la municipalité

Quant à Christian Palin, 4e adjoint en charge de l’urbanisme, de l’environnement et du suivi des travaux, il n’est pas moins expérimenté que sa collègue. C’est un homme qui est "souvent sur le terrain", d’autant plus qu’il n’est plus en activité lui aussi. Il est donc "disponible" laisse-t-il entendre ici où là. L'ancien cadre des services sanitaires est aussi un passionné de pétanques.

"Il connaît bien la population"

Souvent désigné pour représenter le maire dans le cadre de ses missions municipales, "il connaît bien la population" confit un ancien élu, en particulier celle de Tartane, son quartier d’origine. Familier du milieu associatif, Christian Palin a lui aussi travaillé sous la mandature Manscour.

L’heure du choix

Qui de ces deux fidèles du Conseil aura la préférence des 31 autres élus de la commune ?

C’est la question que se posent les trinitéens qui pourront suivre cette élection en direct sur la page Facebook de la mairie. En outre, un grand écran sera installé au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville, à l’intention des citoyens qui souhaitent assister à cette réunion en présentiel, à partir de 11h.