Un adolescent qui se décrit comme "efféminé" raconte avoir été agressé par un groupe d'élèves de son lycée

C’est sur une page Instagram que la vidéo a été publiée. Le compte qui s’appelle "Parlez à Voix Haute - PVH 972", se présente aussi comme une association de type 1901. Globalement, il incite ceux qui souffrent en silence à exprimer leurs malaises.

Dans la publication de 3 minutes, un adolescent témoigne anonymement de l'agression qu'il a subi. Les auteurs des violences seraient des élèves de son lycée.

Je suis un garçon efféminé et j’ai été agressé dernièrement par un groupe de garçons de mon lycée. Je sortais des cours et à la sortie, j’entendais des ricanements comme d’habitude. Mais cette fois-ci, il y avait des insultes comme “regardez, il marche comme une fille”, “t’as oublié de changer ta voix ce matin”. Malgré ça, je continue mon chemin. Plus j’avance et plus j’entends qu’ils se rapprochent. À ce moment-là, je pense que j’aurais dû fuir. Il y a un gars qui tire mon sac à l’arrière et je tombe. Je reçois une première gifle. Il me dit de le regarder. Quand je lève les yeux, je vois qu’ils sont 5 autour de moi en train de me harceler. S’en sont suivis d’autres coups. J'ai reçu des coups à l’épaule, au niveau du ventre. À un moment, ils m’ont replaqué sur un mur et ils m’ont dit “ça fait quoi d'être une tapette.