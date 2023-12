Un appel aux dons lancé en Martinique au profit du Centre Culturel de Rencontre International de Ouidah au Bénin

L'association parisienne des Amis du Centre Culturel de Rencontre International (CCRI) John Smith, lance une cagnotte en ligne pour aider les jeunes de Ouidah du Bénin en Afrique. Les fonds récoltés permettront d'acheter des livres et des ordinateurs pour les étudiants afin qu'ils aient accès à de meilleures formations. L'objectif est de récolter 5000 euros d’ici au 31 décembre 2023.

“Les jeunes de Ouidah ont besoin de livres pour étudier et avoir accès à de meilleures formations, aidez les”, fait savoir l'association des Amis du CCRI de Ouidah au Bénin.

Objectif : 5000 euros

Afin d’aider le Centre culturel de Rencontre international de Ouidah (CCRI) au Bénin à développer et enrichir sa bibliothèque, l'association des Amis du CCRI John Smith de Ouidah au Bénin fait appel à la générosité du public et des internautes en lançant une cagnotte en ligne.

Les dons récoltés permettront d’acheter des livres, du petit matériel et des ordinateurs pour que des milliers de jeunes béninois aient accès à la lecture et à l’outil numérique.

Les bénéficiaires sont les jeunes de la ville de Ouidah et leurs familles - ainsi que les jeunes défavorisés, fréquentant la bibliothèque via des associations solidaires qui prennent en charge leur abonnement à la bibliothèque du CCRI (soutien aux jeunes filles mères et déscolarisées notamment). Les établissements scolaires, les familles ou les associations locales de Ouidah n'ont en effet pas les moyens de se procurer des livres y compris les livres scolaires qui sont trop chers pour eux.

Un premier appel au don lancé à la fin de l’année 2022 avait permis à l’association de doter la bibliothèque de 400 livres supplémentaires et de 3 ordinateurs. Depuis, le lieu s'est peu à peu agrandi. En novembre 2023, deux ans après son ouverture, elle accueille déjà 3827 abonnés, dont une majeure partie sont des jeunes de moins de 25 ans.

Des enfants dans la bibliothèque du Centre Culturel de Rencontre International John Smith de Ouidah Bénin • ©Jocelyn Alcindor

Aujourd'hui, pour les jeunes des lycées techniques de la ville, qui ne peuvent acheter ces livres introuvables au Bénin et trop chers pour leurs familles, la bibliothèque a besoin de livres d'apprentissages techniques au programme au Bénin (architecture, bâtiment, électricité, maçonnerie). Et en même temps, la bibliothèque doit pouvoir continuer à offrir à tous la découverte de nouveaux livres de fiction (romans, albums jeunesse, contes), ou des livres d'histoire, notamment sur l'histoire de l'esclavage, qui a marqué la ville de Ouidah dans les siècles passés.

L'objectif est de récolter 5 000 euros d’ici au 31 décembre 2023.

Jocelyn Alcindor, adjoint au maire à la sécurité du Saint-Esprit, qui a noué des amitiés au Bénin, se fait l’écho de cet appel au don en Martinique. Récemment, il a pu visiter la bibliothèque de Ouidah et rencontrer les jeunes de la ville.

Avec mes collègues, on a fait une petite collecte de fonds avant de partir. On a pu parrainer 33 enfants pour leur donner un accès à internet et à la bibliothèque aussi. Ils étaient très contents. C’était un bonheur de voir leurs yeux briller. C’est une action vraiment louable. J’ai passé trois semaines au Bénin, je suis allé dans les villages. Ouidah est une ville chargée d’histoire. Je pense qu’en tant que martiniquais, descendants d’esclaves, on peut faire le geste pour eux. Jocelyn Alcindor

Le Centre Culturel de Rencontre International John Smith de Ouidah Bénin. • ©Association des Centres Culturels de Rencontre

Un lieu culturel à vocation pluridisciplinaire

L'association des Amis du CCRI John Smith, située à Paris, soutient le CCRI John Smith dans le développement de ses activités artistiques et culturelles. Le centre, géré par une équipe entièrement béninoise sous la direction de Janvier Nougloi, est un lieu culturel à vocation pluridisciplinaire.

Il mène de nombreuses actions autour des écritures, favorise les échanges entre artistes européens et artistes d'Afrique subsaharienne, et organise de nombreuses actions d'accès à la lecture et à l'écriture pour le plus grand nombre, notamment pour les jeunes de Ouidah.

Pour participer à la cagnotte en ligne, cliquez ici.