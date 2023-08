Un bébé naît en plein vol à bord d'un avion entre Paris-Orly et la Martinique

Voilà une histoire qui ne peut laisser quiconque indifférent. Une femme a donné naissance à son petit garçon en plein vol Paris-Fort-de-France lundi 21 août 2023. Tout s'est bien passé. La maman et le bébé ont été pris en charge par les secours après l'atterrissage.

Peggy Pinel-Fereol •

Ce petit garçon est né dans les airs au-dessus de l'océan Atlantique. Dans ce vol TX514 de la compagnie Air Caraïbes parti de l'aéroport d'Orly, une femme enceinte a accouché avec l'aide de personnels soignants passager et du personnel navigant commercial (PNC).

C'est à peu près à 1h de l'arrivée qu'une annonce est faite afin de savoir s'il y a des médecins à bord. Trois personnes se font connaître. Il s'agit d'une infirmière, un interne et un externe en médecine. Ils sont conduits auprès d'une femme enceinte située à l'avant. Puis quelques minutes plus tard, la femme accompagnée par le personnel navigant et ces professionnels de santé se dirigent à l'arrière de l'appareil.

"Nous n'avons rien entendu"

Selon l'un des passagers à bords, personne ne se doute de rien. Ils n'ont entendu aucun bruit. C'est après l'atterrissage sur le tarmac de l'aéroport Martinique Aimé Césaire qu'une nouvelle annonce est faite concernant une "bonne nouvelle", la naissance d'un petit garçon à bord.

L'ensemble des passagers a alors applaudi créant une vive émotion dans cet avion.

Le personnel navigant a invité les passagers à ne pas se lever afin de laisser passer les médecins du Samu qui ont pris le relais. Puis ils ont pu tous descendre afin de récupérer leurs bagages.

Le nouveau-né et sa mère ont quitté l'appareil, à l'abri des regards, par la suite. Ils ont tous les deux été pris en charge par les secours. Selon nos informations, ils seraient en pleine forme.

Des billets d'avion gratuits à vie ?

Généralement une femme enceinte ne peut voyager après sa 36e semaine de grossesse, soit quatre semaines avant la date de l'accouchement. Certaines compagnies acceptent qu'elle monte à bord au-delà, si elle a une lettre de son médecin. Ces accouchements sont donc très rares.

Même si elle confirme la naissance à bord de son avion, la compagnie aérienne Air Caraïbes ne souhaite pas s'exprimer, pour l'instant, sur cet évènement.

Selon la tradition, certaines compagnies offrent un ou des billets gratuits à l'enfant.