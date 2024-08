Un chanteur martiniquais en détention provisoire en Guadeloupe pour des faits de violences sexuelles sur mineure

L’homme a été placé en détention provisoire le jour même de l’ouverture de l’instruction à son encontre, le 2 août 2024. Il aurait été mis en examen pour des faits de viols incestueux commis sur une mineure de moins de 15 ans et agression sexuelle incestueuse sur une mineure de moins de 15 ans.

L’information a été confirmée par le parquet de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). Le chanteur et musicien martiniquais Raymond Ouamba est en détention provisoire au centre pénitentiaire de Baie-Mahault depuis le 2 août 2024.

Une enquête ouverte

Le même jour, une instruction a été ouverte à son encontre pour des faits de viols incestueux commis sur une mineure de moins de 15 ans et agression sexuelle incestueuse sur une mineure de moins de 15 ans. La victime serait âgée de 13 ans.

Selon la procureure de la République, les derniers faits remontent au 31 juillet 2024. "L’instruction permettra de déterminer la période ou s’il y a eu plusieurs faits", indique Caroline Calbo.

Une plainte a également été déposée dans cette affaire.

"Ray Ouamba" est un chanteur et musicien connu dans le milieu artistique. Son plus gros succès serait le titre "50 55 62" mêlant rythme traditionnel et humour. L'artiste se produisait sur de petites scènes de Martinique et de Guadeloupe (hôtels, restaurants...).