Un concentré d'œuvres et de styles différents pour le Teléthon des plasticiens martiniquais

Une vingtaine de plasticiens se sont mobilisés pour le Téléthon. Ils invitent le public à la villa Chantecler à Didier à Fort-de-France pour une exposition-vente de 10 h à 16 heures. Le produit de la vente des toiles exposées reviendra intégralement au Téléthon.

Daniel BÉTIS - Jean-Claude SAMYDE •

C’est la dernière ligne droite pour cette exposition qui a débuté vendredi 2 décembre 2022 et qui se termine ce dimanche 4 décembre 2022 à 16 heures. C'est un carrefour de styles différents, d’émotions différentes prouvant que la Martinique possède une grande richesse en matière picturale.

Une exposition qui fait voyager

A travers une quarantaine d’œuvres, l’exposition présente des artistes à la renommée internationale exposant dans les musées et galeries ainsi que de jeunes artistes

On retrouve un céramiste comme Victor Anicet et la richesse de son écriture plastique, Julie Bessard et ses formes acryliques et ses mouvements colorés, Christiane Laval qui s’exprime à huile ou à l’aquarelle avec un pinceau saisissant l’instant. David né, plasticien inclassable qui valorise notre patrimoine. Habdaphai permet de voyager.

Cette exposition est l’occasion de découvrir la peinture acrobatique de Domi Marajo, celle pleine d’émotions de Claude Cauquil, l'œuvre d'iskias, de Stéph Destin ou de Lydia Kalinski, les céramiques de Martine Baker.

La mobilisation de ces artistes démontre une sensibilité pour les causes quotidiennes que nous côtoyons et une manière de dire que la vie comme l'art est un bonheur qui se partage.

Les artistes qui exposent :

Victor ANICET, Martine BAKER, Julie BESSARD, Carole BUTTIN, Mickael CARUGE, Claude CAUQUIL Steph DESTIN, Yolande GASPARD, Marie GAUTHIER, Vincent GAYRAUD, HABDAPHAÏ, HAMID, ISKIAS, Lydia KALINSKY, Christiane LAVAL, MAURE, Raymond MEDELICE, David NE, Martine PORRY, Luz SE VERINO, Dominique SORRENTINO, Dora VITAL

L'exposition-vente se termine ce dimanche 4 décembre 2022 à 16 heures à la villa Chanteclerc à Didier Fort-de-France