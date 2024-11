Un congrès imminent des élus de Martinique sur la vie chère

C’est le président du Conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, qui a souhaité cette réunion avec les socioprofessionnels et plusieurs élus locaux ou leurs représentants ce lundi 4 novembre 2024.

L’objectif était de "savoir quelles étaient notre capacité à non pas seulement trouver des solutions ponctuelles, mais à aller beaucoup plus loin", dans le cadre d’un changement de législation a dit en préambule, Serge Letchimy.

Si nous faisons une proposition de projet de loi au gouvernement, que faisons-nous nous-même ? C’est dans ce cadre qu’il y a eu un débat très ouvert, très large, avec tous les risques techniques qu'il faut appréhender. Nous voulons faire cela ensemble, avec les oppositions et la meilleure formule ce sera lors d’un congrès. Donc j'ai fait la proposition qu’il ait lieu avant la fin de l'année, de telle sorte que toute la Martinique se mette au travail, fasse des propositions pour ce congrès avec les 34 maires, les parlementaires, les EPCI [Etablissements Publics de Coopération Intercommunale]… tout le monde est là, car mon souci n’est pas seulement une réponse immédiate ; certes il faut le faire parce qu’il y a beaucoup de personnes qui souffrent, des gens qui touchent le RSA etc. Mais en même temps, qu’elle soit durable et ce congrès délibérera avant la fin de l'année, afin de remonter des propositions dans le cadre d’un projet de loi que nous proposerons.