Un couple de Martiniquais à l'élection mondiale de Miss et de Mister Jeunesse en 2022

Ils tous les deux Martiniquais et ils participeront en Janvier 2022 à l'élection mondiale de Miss et Mister Jeunesse. Adriana Charles et William Carra représenteront la Martinique et la France à ce rendez-vous international.

C'est un concours bien particulier. Priscillia Tebib et Claudine Calvarin, co-fondatrices du concept, ont bousculé les codes en incluant à un concours de beauté des valeurs plus importantes que le simple physique. Les prétendantes au titre de Miss Jeunesse ne défilent pas en maillot de bain. Elles effectuent quatre passages devant le jury et doivent dévoiler les spécialités et événements clés de leur région au travers d’une tenue pensée et créée. La dernière prestation met en avant la réelle personnalité des candidats. La délégation de jeunes A Toreilles, Languedoc - Roussillon • ©Cap/FB/Miss et Mister Jeunesse Notre concept, créé le 18 mai 2015, s'adresse aux jeunes femmes de 15 à 22 ans, et aux jeunes hommes de 15 à 24 ans, sans critères de taille ni de poids. Notre but étant d'accompagner la jeunesse, et leur permettre de prendre confiance en eux en leur permettant d'aller à la rencontre du public, de pouvoir participer à divers événements qu'ils soient culturels, humanitaires, sportifs... C'est un concours de beauté. Nous évaluons donc aussi, la démarche, le sourire, mais également la posture, la grâce et le charisme. Priscillia Tebib, comité d'organisation Le concours mondial en 2022 Adriana Charles âgée de 20 ans a été élue Miss Jeunesse Martinique en juillet 2019. Diplômée d’un BTS en esthétique-management, elle est en première année de licence de chimie, afin de créer sa marque de cosmétiques. Deux mois plus tard elle remporte le titre de Miss Jeunesse France 2021 et participera à Miss Jeunesse World 2022. Le concours qui s'adresse également aux jeunes hommes se déroule sur trois prestations. William Carra âgé de 21 ans, a été élu Mister Jeunesse Martinique en juin 2020. Diplômé d’un baccalauréat hôtellerie-restauration, il est en deuxième année de licence de langues. Il compte enseigner le créole par la suite.

Suite à une soirée organisé au mois de septembre 2021 il devient Mister Jeunesse France 2021 et participera à l'élection mondiale en 2022. Les nouveaux représentants de Martinique Samedi 9 octobre à l'espace culturel au Saint-Esprit l'élection régionale pour 2022 a été organisée. Stephy Reclair et Didier Erichot sont les nouveaux représentants de la jeunesse martiniquaise. Stéphy Reclair, Miss jeunesse Martinique 2022 • ©Organisation Stephy jeune femme de 17 ans, lycéenne, est en terminale et envisage de devenir conservatrice de patrimoine. Didier agé de 21 ans, est en deuxième année de BTS Management Commercial Opérationnel afin de créer son entreprise dans les énergies renouvelables. Didier Erichot, mister Jeunesse Martinique 2021 • ©Organisation

