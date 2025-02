Affaire des airbags défectueux : les marques Chrysler, Jeep et Dodge sont aussi concernées

Le plus grand défi de cette campagne de rappel d'airbags défectueux est de localiser tous les propriétaires concernés. Lorsqu'un changement de carte grise a été effectué avec une adresse correcte, Sodiva parvient à envoyer un courrier et à contacter certains conducteurs.

Cependant, dans de nombreux cas les démarches administratives ne sont pas été faites. L'identification des véhicules est alors plus compliquée.

C’est difficile de trouver les nouveaux propriétaires. Pour des véhicules, les changements de carte grise, les formalités administratives, n’ont pas été forcément réalisés. Et là on n’a pas de possibilité de les retrouver, si ce n’est que par votre intermédiaire, en faisant des annonces de presse, en sensibilisant le maximum de personnes.

Pour pallier à cette difficulté, le concessionnaire a mis en place plusieurs outils, notamment une application permettant à ses employés de vérifier instantanément si un véhicule est concerné.

Cette campagne de rappel fait écho à une initiative lancée par les préfectures des départements d'Outre-mer depuis le 8 janvier.

Les autorités incitent les automobilistes à remplacer leurs airbags Takata "sans tarder", car les défauts peuvent provoquer des incidents graves en cas de déploiement.

Jean-Luc Messonnier, directeur du groupe Sodiva rappelle :

Ce qui est important, c’est que les gens arrêtent de rouler. Les véhicules, on peut les réparer, on a les pièces en stock pour Citroën, Jeep, etc.