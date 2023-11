Un documentaire pour honorer Cyrille Régis, footballeur guyanais d'exception en Angleterre

Un documentaire est en préparation pour retracer le destin extraordinaire d’un footballeur hors norme, Cyrille Régis de Guyane qui devient dans les années 70, une figure marquante de son pays d’adoption l’Angleterre et de son équipe West Bromwich Albion.

Cyrille Régis fut une étoile du football à la fin des années 70 en Première ligue d'Angleterre, jusqu’à son retrait en 1996. Attaquant vif et adroit, il fut le bourreau des défenses adverses, tant au niveau de son club West Bromwich Albion qu'en sélection nationale.

Cyrille Régis lors de son passage en Guyane • ©Cinquillo films

Ce Guyanais de Maripasoula qui a rejoint son père en Angleterre en 1963 est l'exemple de l'émigré qui a su se battre contre le racisme dans les stades anglais. Décédé à 59 ans, en 2019 d’une crise cardiaque, il est le symbole de la diversité.

Un film hybride composé d’images de vidéos amateurs, de reconstitution, d’archives et d'images du stade Hawthornes à Birmingham de Londres où le footballeur a grandi.

Un documentaire pour honorer la légende Cyrille Régis • ©Cinquillo film

Une percée tonitruante en Angleterre

Après une scolarité réussie à Londres, son père l’oriente vers une formation d’électricien qualifié. À cette époque, il étale son talent footballistique en amateur dans les parcs londoniens. Il est repéré par Ronnie Allen qui devient manager principal de West Bromwich Albion.

Sa première apparition se fait en Coupe de la ligue contre Rotherham United, Cyrille inscrit deux des 4 buts de l’équipe et 3 jours plus tard en championnat contre MIddesbrough, il inscrit le but de la victoire et permet à son équipe de s’imposer 2 buts à 1 Barcha Bauer - Producteur

Les enfants de Cyrille Régis sur les traces de leur père. • ©Cinquillo films

Un documentaire sur la légende "héritage d'un géant"

Ce documentaire entend donner à ce géant l'ampleur qu'il mérite dans sa démarche et dans sa lutte contre les vicissitudes de la vie.

Ce documentaire "Cyril Regis. The Legend : l’héritage d’un géant" est avant tout un film sur l’émigration, sur un parcours qui représente l’intégration de la francophonie dans le monde anglophone. Qu’est-ce qu’être noir dans la métropole britannique ? À travers la vie, et le talent particulier de Cyrille Régis. Barcha Bauer - Producteur

Une statue pour les 3 noirs de West Bromwich Albion devant le stade. • ©Cinquillo film

"The 3 degrees" : Cyrille Régis, Laurie Cunningham, Brenton Batson

Ces 3 sportifs noirs ont révolutionné l’Angletrre sur le plan sociétal par leur charisme et leur implication dans ce combat contre le racisme. Vers la fin des années 70, Ils ont brillé au sein du championnat de Première ligue. Leur manière de jouer, leur joie de vivre ont touché les consciences.

Les flèches noires étaient le poison des défenses. Les 3 degrees ont battu de grandes équipes comme Blackpool, Liverpool, Manchester United, Valence, le Réal Madrid, Glatassaray. Ce travail a été payant, puisque 2 d'entre eux Cyrille Régis, et Laurie Cunningham ont été appelés en sélection nationale brisant les discriminations.

Les enfants en tournage • ©cinquillo

Tournage en Guyane et en Angleterre

Ce documentaire sur Cyrille Régis, auteur de 112 buts en 300 matches entre 1977 et 1984, athlète qui a évolué avec Coventry City, Aston Villa, Wolverhampton, Wycombe et Chester, mobilise plusieurs intervenants, au Royaume uni, en Guyane et en France.

L'équipe de tournage en action • ©Daniel BETIS

Parmi les intervenants : Nila la sœur du génie, Robert et Michelle les enfants, David le frère lui aussi footballeur professionnel, des anciens comme Brendon Baston, Dion Dublin, Alan Shearer, des coachs à l'image de John Sullivan, Ron Atkinson, Jaïr Karam (entraîneur du Havre).

En Guyane, outre la famille, les footballeurs à la retraite, Jean Claude Darcheville sélectionneur, Florent Malouda, Bernard Lama, des journalistes Thierry Merlin, Mathieu Méranville, Éric Cintas, Henri Néron, sans oublier Antoine Karam ancien Sénateur, ancien président de Région et passionné de football.