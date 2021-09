Un employé blessé au couteau par un voleur d’alcool dans un supermarché de Fort-de-France

Mercredi 8 septembre 2021, en début de soirée vers 18h30, six individus à moto ont pénétré dans un supermarché situé en périphérie nord de Fort-de-France, peu avant la fermeture. 2 d’entre eux ont refusé de déposer leurs sacs à l’entrée comme l’exige le règlement, ce qui a mis la puce à l’oreille des employés.

Quelques minutes après, ces derniers ont remarqué que les deux jeunes en possession des sacs rodaient au rayon des alcools, puis ils se sont mis hors champ des caméras de surveillance, après avoir subtilisé une bouteille de rhum. Pendant ce temps, "les 4 autres complices étaient plutôt bruyants afin de faire diversion" d'après un autre salarié.

Arrivé à la caisse, l’homme qui cachait la bouteille dans son bagage a été interpellé par un agent de sécurité, mais le voleur s’est emporté en proférant des menaces, soutenu par ses camarades.

Au lieu de rendre la bouteille comme on le lui a demandé selon nos informations, l’agresseur a sorti une arme blanche et a blessé violemment à la jambe un collaborateur âgé de 36 ans, venu à la rescousse devant l'une des caisses. La victime a été transportée aux urgences. Un autre collègue a été frappé au visage.

La scène s'est déroulée en présence des derniers clients encore présents dans le magasin.

En visionnant la vidéo, on a constaté que les autres clients étaient paniqués. Certains ont couru, d’autres ont tenté de s’interposer face à l’homme armé.

"La lame a été enfoncée tellement profondément, qu’elle s’est détachée du manche", raconte un témoin de l'enseigne.

L’agression a été filmée par les caméras internes et une copie a été remise à la police arrivée sur place peu de temps après. Mais les voleurs qui ont agi à visage découvert, avaient déjà pris la fuite sur leurs deux roues. La direction a porté plainte.

Les cas de vols sont fréquents, souvent par des personnes marginales, mais jamais on a été confronté à une telle violence dans ce magasin.

Et le rayon des alcools est souvent la cible des voleurs (…).

On est tous choqués et on a tous la boule au ventre.

La direction du magasin