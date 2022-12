Un exercice d’évacuation "éruption volcanique" est réalisé au Lorrain et au Morne-Vert

Un exercice de simulation d’évacuation en cas d’éruption volcanique, est réalisé ce mercredi 7 décembre 2022 au Lorrain et au Morne-Vert. Les services de l’Etat expérimentent leur plan de sauvegarde toute cette journée.

Stéphane LUPON - Jean-claude SAMYDE •

Depuis 8 heures ce mercredi 7 décembre, le dispositif ORSEC "éruption volcanique" est en cours d'évaluation au Lorrain et au Morne-Vert.

L’objectif de cet exercice est de tester les dispositions prévues par lle plan ORSEC et plus particulièrement les procédures d’évacuation de la population des communes du Nord et les procédures d’accueil prévus dans les centres d’hébergement des communes jumelées du Sud.

L’évacuation d’une partie de la population des communes du Morne Vert et du Lorrain vers leurs communes jumelées respectivement des Anses d’Arlet et du François sera jouée. Par ailleurs, d’autres communes activeront leur poste de commandement et testeront leur plan communal de sauvegarde.

Exercice de simulation mené aux Anses d'Arlets • ©Patrice Chateau Degat

Cet exercice intègre le passage en alerte jaune de la Montagne Pelée depuis décembre 2020.

Le dispositif ORSEC "éruption volcanique" a été mis à jour et validé par le Préfet en mars 2022. Les instruments de surveillance de l'OVSM (Observatoire volcanologique et sismologique de Martinique) du 25 novembre au 02 décembre 2022 ont enregistré 1 séisme de type volcano-tectonique de magnitude inférieur à 1 et non localisable.

L’ensemble des acteurs des services de l’État, des collectivités et des associations de sécurité civile sont mobilisés dans le cadre de cet exercice, jusqu'à 17 heures ce mercredi.