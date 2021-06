Un garçon de 23 ans obtient du tribunal de Martinique le droit de devenir une femme

Née garçon, Flo a choisi de devenir une femme. Un choix difficile, mais assumé aujourd’hui par Véronique et David ses deux parents. À l’adolescence, leur fils revendique sa féminité. Flo demande à changer d’identité sur ses documents officiels.

Je n'ai eu aucune gêne à ce que mon fils soit une fille.

J'ai toujours vu que j'avais un petit garçon qui était différent. Différent des autres parce qu'il aimait jouer à la poupée. Il me faisait acheter des vêtements pour les vieilles poupées de ma nièce qu'elle récupérait.

J'achetais des jouets de garçon et de fille et je m'attendais tôt ou tard à ce qu'elle me révèle qu'elle aurait été peut-être homo. Mais ça n'a pas été le cas, le choix était beaucoup plus profond et ça a été beaucoup plus loin.

Véronique, mère de Flo