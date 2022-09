Un glissement de terrain a coupé la route entre le Morne Rouge et Ajoupa Bouillon

Un glissement de terrain s’est produit ce mardi matin (27 septembre) vers 10 heures au Morne Rouge. Une coulée de boue et de pierre a coupé la route entre le Morne Rouge et Ajoupa Bouillon. Les services de la CTM ont été dépêchés sur place pour dégager la route et la rendre à la circulation.

Jean-Claude Samyde •

Un glissement de boue a eu lieu à la sortie de Morne Rouge (en direction d’ajoupa bouillon) vers 10 heures. C’est un talus d’une vingtaine de mètres qui a glissé ce mardi matin aux environs de 10 heures. et serait dû aux pluies qui ont impacté la Martinique ces dernières heures. Rapidement sur place, des agents de la CTM aidés de deux tractopelles tentent d’évacuer la boue et de rendre la route à la circulation. La pluie ne facilite pas le travail des agents des services techniques de la CTM • ©Xavier Chevalier Les travaux permettent déjà la mise en place d’une circulation alternée. Des automobilistes ont été bloqués pendant près de deux heures. La pluie ne facilite pas le travail des agents dépêches sur place. L’ile est placée en vigilance jaune depuis le lundi 26 septembre 2022 et pour toute cette journée de mardi. circulation possible sur une seule voie en ce moment • ©Xavier Chevalier Selon les services techniques le rétablissement de la circulation sur les deux voies est envisagée à 14 heures ce mardi. Une estimation qui ne vaut que si la pluie s’arrête.

