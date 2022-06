Un homme mis en cause dans des affaires d’homicides arrêté ce matin à Fort-de-France

Dans le milieu de la police, l’homme est surnommé le "castor". Sans doute parce qu’il sait habilement se fondre dans la nature aussi facilement que ce rongeur semi-aquatique, très à l’aise quand il se déplace à terre autant que lorsqu’il se cache sous l'eau.

Quel est le vrai nom du "castor" ? Quel est son âge ? De quoi est-il accusé précisément ? On sait peu de choses pour l’instant sur l’identité de cet homme et le détail des faits qui lui sont reprochés. Les enquêteurs restent plutôt discrets.

Il est mis en cause dans des affaires d’homicides survenus ces derniers temps sur le territoire de la Martinique. Cela dit, il y a une porosité entre les différents types de délinquances. Là, pour le cas d’espèce, une instruction est en cours et c’est elle qui le dira. Mais souvent et régulièrement on constate une porosité entre le trafic d’armes, les stupéfiants et les actions violentes.