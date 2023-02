Un homme tué par arme à feu, un autre en arrêt cardiaque et deux blessés par balles en 24 heures

Partager :

Pour la seule journée du dimanche 19 février 2023, un homme de 49 ans est tué de plusieurs balles, un autre en arrêt cardiaque après une agression à l'arme blanche, et deux autres de 23 et de 25 ans sont blessés par balles. Les faits se sont déroulés dans les villes de Fort-de-France et du Lamentin en marge des festivités du carnaval.

Jean-Claude Samyde

La violence avec armes à feu fait de nouveau la une de l'actualité en Martinique. Pompiers et policiers sont intervenus dimanche gras (19 février 2023) pour des blessures par balles et par arme blanche. Deux blessés par balles Des tirs ont été entendus vers 21heures à Fort-de-France dimanche soir. Cette scène de violence s'est déroulée rue Blénac (derrière la cathédrale) dans le centre-ville. Deux hommes ont été blessés par balles. Les deux victimes sont touchées à l’épaule et au flanc gauche pour l’un et à la cuisse pour l’autre. Conscients, ils ont été pris en charge rapidement par les secours et transportés au CHUM par les sapeurs-pompiers. Les premiers éléments de l'enquête font état d'une bagarre par arme à feu, dont les circonstances sont encore vagues. La police a ouvert une enquête. Criblé de plusieurs balles Les secours sont alertés vers 16h30 dimanche après-midi, pour un homme gisant dans son sang au lieu dit Dallas au quartier Dillon à Fort-de-France. Sur place, Ils sont face au corps d'un homme de 49 ans. La victime présentait plusieurs impacts de balles sur le corps. Les circonstances du drame sont pour l'heure inconnues. Bagarre à l'arme blanche Plus tôt, aux environs de 13 heures, c’est au Lamentin que s’est déroulée une bagarre à l’arme blanche. Les pompiers ont été appelés pour secourir un homme grièvement blessé. Il se trouvait au volant de sa voiture. Il s'était arrêté devant l’entrée de l’hôpital de Mango Vulcin. Cet établissement n'a pas de service d'urgence c’est donc vers l’hôpital Zobda Quitman que la victime alors, en arrêt cardiaque a été dirigée.

