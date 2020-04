Un nouveau cas de coronavirus en Martinique, soit 164 cas au total

Un nouveau cas de coronavirus a été enregistré ce mardi 21 avril 2020 en Martinique. Le nombre de cas confirmés passe à 164 et le nombre de patients hospitalisés en réanimation baisse à 6.

Jean-Claude Samyde •

Selon le point quotidien de l'ARS Martinique de ce mardi 21 avril 2020, un cas de coronavirus a été enregistré. Le nombre de cas confirmés en Martinique est estimée à 164.



La vitesse de circulation du virus a considérablement diminué. Au cours des 96 dernières heures, aucun cas n'avait été enregistré par les services de l'ARS.



L'épidémie de coronavirus n'a pas fait de nouvelle victime. 14 décès, signalés par le CHU de Martinique, sont à déplorer depuis de début de l’épidémie.



Parmi les 164 cas confirmés :

Il y a 79 femmes et 85 hommes

38 sont âgés de 15 à 44 ans

67 ont entre 45 et 64 ans

44 sont âgés de 65 à 74 ans

Et 15 ont plus de 75 ans