Un nouveau mort sur la route en Martinique… un motard du Gros-Morne âgé de 42 ans

La ville du Gros-Morne est endeuillée. La victime est un ancien footballeur du Réveil Sportif, le club de la commune, qui a perdu la vie à la suite d’une collision entre sa moto et un véhicule léger. L’accident s’est produit vers 23h mercredi 17 mai 2023, au quartier Mango-Vulcin au Lamentin. Le pilote du deux roues est décédé à l'hôpital, tandis que son fils qui était à l’arrière, souffrait d’une fracture à la jambe.

Jean-Hugues Béllance & Guy Etienne •

Mercredi 17 mai 2023, entre 22h et 23h, un véhicule léger et une moto sont entrés en collision, au quartier Mango Vulcin, au Lamentin. A l’arrivée des secours sur place, le pilote du deux roues de 42 ans était inconscient et il serait décédé durant la nuit des suites de ses blessures à l’hôpital de La Meynard, à Fort-de-France, selon des proches.

Son passager, un fils âgé de 15 ans, a lui aussi été pris en charge pour une fracture à la jambe, tandis que le chauffeur de la voiture n’a été que légèrement blessé d'après nos informations.

La victime est un ancien sportif du Gros-Morne

Au quartier "La Fraîcheur" au Gros-Morne où habitait l’homme de 42 ans qui a perdu la vie, l’émoi est d’autant plus grand, qu’il était un ancien footballeur du Réveil Sportif. C’est aussi dans ce club de la commune qu’évolue actuellement son fils qui était à l’arrière de la moto accidentée. L’adolescent est licencié en U15.

Une enquête devra éclaircir les circonstances du drame.