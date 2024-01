Un octogénaire placé par les services sociaux de Fort-de-France, après avoir vécu au milieu de ses excréments et ses urines

Âgé de 85 ans, Hector vit depuis plusieurs années une situation sanitaire déplorable, dans un appartement situé aux Terres-Sainville à Fort-de-France.

C'est sa voisine, Dominique, qui s'occupe régulièrement de lui, mais elle a décidé de dire stop, mercredi 11 janvier 2024, après plusieurs signalements.

Je l'ai trouvé comme tous les matins sur un lit rempli d'urine et d'excréments. Parfois je le retrouve par terre (…). Il est de plus en plus faible et ne tient pas debout au milieu de cette insalubrité, mais ce n’est pas de sa faute.