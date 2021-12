Un plant de café traverse l’atlantique vers la Martinique pour être mis en terre dans une école de Fort-de-France

Stan Thuret et Mathieu Crepel, deux skippers de la Transat Jacques Vabre ont ramené sur leur bateau "Everlal Salllng Team" ,.(Class40), depuis Le Havre, un plant de café. Au cours d’une cérémonie, lundi 06 décembre l20£21, les deux skippers ont offert le caféier à des élèves de l'école Emilie Fordant à Fort-de-France.

Jean-Claude Samyde •

Stan Thuret et Mathieu Crepel au départ de la Transat Jacques Vabre ont oeuvré pour sensibiliser les enfants à la protection de l'environnement via le prisme de l'eau "Planter des graines à la source pour faire bouger les choses".

La route du café

À travers l'association à laquelle ils appartiennent "La Water Family" ils ont pris l'initiative de ramener sur leur bateau, un plant de café qui retrace le chemin parcouru en 1720 par un capitaine d'infanterie Gabriel de Clieu. Ce dernier avait acheminé à cette époque en Martinique de précieux plants de café issus des jardins particuliers du roi Louis XIV, initiant par cette action la culture du café aux Antilles puis en Amérique. Trois siècles plus tard, l'histoire originelle de la Route du Café se répète avec Stan Thuret et Mathieu Crépel.

Après 23 jours "Gaby" arrive à Fort-de-France

Le bateau "Everial met 23 jours pour rallier le Havre à Fort-de-France • ©Jean Louis Carli / Alea

Les deux skippers offrent le Caféier à des élèves de la VIIIe d'arrivée de la Transat. Une cérémonie a été organisée, lundi 6 décembre à l'école Emilie Fordant à Fort-de-France. en présence également d'élèves venus du Carbet.

Dans la cour de l'école

Il a été planté dans la cour de l'école Emilie Fordant à Fort-de-France. par les élèves et des membres de l'Association Ypiranga. Ces derniers ont prodigué aux enfants des conseils pour son entretien.

Conseils pour l'entretien du caféier au fil du temps • ©FDFville

Stan Thuret et Mathieu Crepel ont au cours des échanges démontré aux enfants que l'eau est indispensable à la vie; et que pendant la traversée entre le Havre et la Martinique ils se sont évertués à prendre soin de la plante.

Des élèves de l'école Emilie FORDANT se sont endus sur le ponton où se trouve le bateau• Everial Soiling Team • pour échanger avec les skippers. • ©FDFVille

Cette rencontre s'est tenue en présence du Maire de Fort-de-France. Didier Laguerre de Caroline Caron, directrice générale de la Transat Jacques Vabre, de !'Inspecteur d'Académie. Max Orville.