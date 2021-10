Un quart des Martiniquais juge leur situation financière "dégradée" depuis le 1er confinement selon l’INSEE

Selon sa dernière étude parue le 30 septembre 2921, l’INSEE révèle que la situation s’est détériorée, particulièrement pour les plus modestes, "malgré les mesures déployées pour soutenir l’emploi et les revenus des ménages" à l’initiative du gouvernement.

En effet, les agents de la fonction publique occupent 31 % de l’emploi salarié martiniquais, contre 21 % en France. Or, excepté ceux de la fonction publique hospitalière, ils ont été majoritairement placés en télétravail. Leur rémunération n’a pas subi de baisse liée aux différentes dispositions prises par le gouvernement durant la crise.

Elle révèle une fragilité économique importante aux Antilles, malgré les nombreuses mesures d’accompagnement et un facteur de résistance notable lié à la place du secteur public dans la structure de l’emploi.

Cette perception est plus marquée qu’en France (hors Guyane et Mayotte, 23 %), mais moins qu’en Guadeloupe (28 %).

En Martinique, "30 % des personnes en emploi avant le premier confinement estiment que leur situation financière s’est dégradée" au cours du second semestre 2020, malgré la multiplicité des dispositifs d’aides et l’adoption de nouvelles organisations de travail.

"L’indemnisation s’élevait en effet à 84 % du salaire net habituel, excepté pour les personnes rémunérées à hauteur du Smic (qui correspond à une indemnisation plancher).

Ce manque à gagner concerne plus majoritairement des métiers aux salaires plus faibles et s’ajoute à d’éventuelles pertes d’heures supplémentaires.

Les non-salariés, dont la part dans l’emploi en Martinique est quasiment équivalent à celui du niveau national (14 % contre 12 %), sont également très exposés au risque de diminution voire de perte de leurs revenus, selon leur secteur d’activité".

