Un salon 100% virtuel des études et de la formation dans la Caraïbe

C’est pour favoriser la mobilité entre lycées et universités des Antilles et de la Caraïbes que ce salon en visioconférence est organisé par Campus France et ses partenaires. Pour y participer les 2 et 3 décembre 2020, il faut s'inscrire en ligne.

Guy Etienne •

Sa finalité est de renforcer les leviers d’employabilité et d’insertion pour les jeunes, de stimuler l’attractivité et la compétitivité des territoires visés et d’encourager l’émergence d’une identité caribéenne partagée, comme socle d’une intégration régionale réussie et durable. (Campus France)

Les affiches du salon 100% virtuel des études et de la formation dans la Caraïbe (2 & 3 décembre 2020) • ©Campus France / DR

Un salon entièrement virtuel se déroule les 2 et 3 décembre 2020 entre lycéens, étudiants, enseignants, formateurs, stagiaires et parents. L’objectif est de promouvoir la mobilité entre des établissements et des universités des Antilles et les îles voisines anglophones de la Caraïbe.Cette initiative baptisée ELAN (Echanges Linguistiques et Apprentissage Novateur par la mobilité) vise à "encourager la maîtrise des langues de la Caraïbe et à renforcer la mobilité scolaire étudiante, enseignante, universitaire et professionnelle, au sein du bassin caribéen".Les participants peuvent prendre connaissance en mode virtuel des offres d'études et de formation professionnelle de la région Caraïbe et échanger avec les 70 établissements représentés. Des ateliers de préparation à la mobilité, des webinaires et un jeu-concours sont également au programme de ces deux journées.Ce projet ELAN a été cofinancé par le programme Interreg-Caraïb via le fonds européen de développement régional ( FEDER ).Les inscriptions sont possibles à tout moment durant ce salon digital sur