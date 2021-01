Un serpent de plus d’1m50 débusqué sur un terrain en travaux à Rivière-Salée

Guy Etienne •

C’est au quartier Fonds-Masson, à Rivière-Salée, sur un terrain vague actuellement en travaux, que ce serpent a été débusqué. L’animal mesurant entre 1m50 et 2 mètres d’après des témoins, était caché dans un tronc d’arbre, à proximité de plusieurs habitations.

Pour ne prendre aucun risque, c’est à l’aide du godet de la pelle hydraulique affectée au chantier, que l’animal impressionnant a été neutralisé. Roméo, un agriculteur du quartier qui a l’habitude de fréquenter les lieux avec ses animaux, a assisté à la scène. Une fois le reptile mort (a priori un trigonocéphale), il a posté des photos et une vidéo sur les réseaux sociaux.

Capture du serpent au quartier Fonds-Masson à Rivière-Salée.

En Martinique, le trigonocéphale est une des espèces endémiques les plus dangereuses. Il peut atteindre jusqu’à 2m50 de long et vit principalement dans les forêts et les secteurs humides.

En cas de morsure de serpent, il faut appeler le SAMU en composant le 15, car la victime doit être rapidement prise en charge à l’hôpital, afin de recevoir un antidote et des soins appropriés.